Аргентина выиграла Кубок мира, а Месси стал лучшим футболистом чемпионата в Катаре

Лионель Месси привёл свою команду к победе на чемпионате мира в Катаре. Исторический матч финала прошёл..

Лионель Месси привёл свою команду к победе на чемпионате мира в Катаре. Исторический матч финала прошёл на стадионе «Лусаил» в Дохе и завершился ничьей – 3:3. Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти с результатом 4:2.

Счёт на 23-й минуте с пенальти открыл Месси, на 36-й его удвоил Анхель Ди Мария. На 80-й минуте проснулся французский форвард Килиан Мбаппе и реализовал пенальти. Через минуту он сравнял счёт. На 109-й минуте Месси снова забил, а через девять минут Мбаппе опять сравнял счёт. Это стал первый за 56 лет хет-трик в финале. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы.

Месси, наконец-то, взял главный приз в футболе, который раньше от него ускользал. Форвард стал лучшим игроком Кубка мира и вошёл в число таких великих футболистов, как Пеле и Диего Марадона. А сборная Аргентины выиграла титул чемпиона мира в третий раз.

[болельщик сборной Аргентины]:

«Это было сплошное волнение. Мы были впереди, а потом – ничья, после мы снова вырвались вперёд, и опять ничья. Это было очень напряжённо, но закончилось наилучшим образом». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы довольны, поскольку в мире футбола восторжествовала справедливость. У футбола есть великий чемпион Лионель Месси. Он превосходен как игрок, но ещё лучше как человек. Поэтому я его очень люблю и всегда слежу за ним». [болельщик сборной Франции]:

«Напряжённый матч. Много эмоций. Спасибо Аргентине за эту игру, но я горжусь и «синими». Они хорошо выступили во втором тайме и закончили очень сильно. Победа была такой близкой, но теперь я поздравляю Аргентину. Я рад за Месси, он отличный игрок. И всё это – отличная память».

В честь завершения чемпионата ночное небо над стадионом «Лусаил» осветил грандиозный фейерверк. А рано утром в Дохе прошёл парад с участием чемпионов.

А за день до финала Хорватия обыграла Марокко и взяла бронзу. Матч прошёл на стадионе «Халифа» в Дохе. Хорваты победили со счётом 2:1. В начале игры забил хорватский защитник Йошко Гвардиол. Вскоре счёт сравнял марокканец Ашраф Дари. На 42-й минуте форвард Мислав Оршич забил победный гол.

[болельщик сборной Хорватии]:

«Конечно, мы счастливы. После второго места, которое мы заняли четыре года назад, никто не верил, что на этот раз мы зайдём так далеко. Это отличный результат». [болельщик сборной Марокко]:

«Честно говоря, мы испытываем только гордость. Перед чемпионатом мира мы не ожидали, что сборная такого достигнет. Мы надеялись, что игроки чего-нибудь добьются, но не рассчитывали на такое. Я очень благодарен. Они всё время нас радовали».

А это Загреб. Здесь хорватские болельщики всю ночь праздновали победу национальной сборной. Она в третий раз покидает Кубок мира с медалью. 24 года назад хорваты также взяли бронзу, а на прошлом турнире – серебро. В этот раз второе место досталось Франции.

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