Аргентинец рисует на банкнотах Лионеля Месси, чтобы повысить стоимость песо

Новый способ повысить стоимость национальной валюты нашёл художник из Аргентины. Серхио Диас нарисовал портрет Лионеля Месси на банкноте номиналом 10 аргентинских песо.

Звезда футбола изображён с Кубком мира в руках. Этот трофей он взял со своей командой на недавнем турнире в Катаре. В итоге сборная Аргентины выиграла титул чемпиона мира в третий раз. А Месси стал лучшим игроком мундиаля 2022 года и вошёл в число таких великих футболистов, как Пеле и Диего Марадона.

Знакомые художника удивлялись тому, что он рисует на деньгах. Но Диас говорит, что от этого только выигрывает.

[Серхио Гильермо Диас, художник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Экономика Аргентины идёт к краху. Инфляция достигла ста процентов. Почти половина населения оказалась за чертой бедности.

[Серхио Гильермо Диас, художник]:

«Мои рисунки также отражают процесс инфляции, то, как она растёт и как влияет на всех нас, на нашу жизнь и покупательную способность. То есть это показывает, как мы переживаем экономический кризис».

Аргентинец рисует портреты и других знаменитостей, например, Боба Росса. Он был американским художником и телеведущим.

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