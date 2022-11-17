ФИФА подарит школам 11 млн футбольных мячей

27 тысяч футбольных мячей подарила ФИФА детям и подросткам в Кот-д'Ивуаре. Это часть грандиозного проекта под..

27 тысяч футбольных мячей подарила ФИФА детям и подросткам в Кот-д’Ивуаре. Это часть грандиозного проекта под названием «Футбол – в школы». Его цель – отправить 11 миллионов мячей фирмы Adidas в беднейшие части мира. Это позволит играть в футбол 700 миллионам детей.

Кот-д’Ивуар – первая страна в Западной Африке, которая присоединилась к проекту. Теперь футбол здесь войдёт в школьную программу.

[Аделаида Кудугнон, футбольный тренер]:

«Футбол для школьников позволит развивать потенциальные способности детей, причём и девочек, и мальчиков».

В рамках проекта также будет работать онлайн-платформа для тренеров. А для детей создали бесплатное приложение, которое тоже помогает тренироваться.

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[школьник]:

«Меня притягивает этот вид спорта, потому что я смотрю, как играют профессионалы, например, – мой кумир Садио Мане и Лионель Месси с его манерой вести мяч. Это вдохновляет меня, побуждает лучше играть в футбол».

ФИФА запустила проект совместно со Всемирной продовольственной программой. Он стартовал в 2019 году, но потом был приостановлен из-за пандемии. Перед Кубком мира в Катаре спортивная организация его возобновила.

В Африке к проекту также присоединились Мавритания, Джибути, ЮАР и Малави. Кроме того, в нём участвуют страны Азии и Латинской Америки.

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