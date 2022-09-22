Обезьяны терроризируют туристов возле Тадж-Махала в Индии

Лангуры считаются священными животными в Индии. Но в Агре они стали досадной помехой для туристов. Каждый..

Лангуры считаются священными животными в Индии. Но в Агре они стали досадной помехой для туристов. Каждый год сюда приезжает семь миллионов путешественников, чтобы посетить Тадж-Махал.

В мавзолей нельзя заходить с едой. Туристы оставляют её в урнах. Это привлекает целые банды нахальных обезьян. Мартышки также пытаются проверить сумки людей.

[туристка]:

«Обезьяны причинили нам много беспокойства. Они отобрали у меня очки и разбили их. Они нас буквально терроризируют». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Индийский памятник в Агре – это историческое место. Нападения обезьян создают плохое впечатление у иностранцев. Пусть власти что-нибудь сделают с этим и защитят людей от обезьян».

Лангуров почитают в Индии за сходство с обезьяноподобным божеством Хануманом. Они есть почти у каждого индуистского храма. Но в последние несколько десятилетий в стране стало намного меньше лесов. Из-за этого слишком много обезьян стало приходить к людям в поисках пищи.

[Раджкумар Патель, сотрудник археологической службы в Агре]:

«Мы просим туристов не приближаться к обезьянам и не делать селфи. Если обезьяны дерутся между собой, то можно понять, что они рассержены. Не надо к ним подходить. Нужно сохранять дистанцию».

Между тем надежда на спокойный осмотр достопримечательностей Агры остаётся. Местные власти уже подготовили специальную команду, которая будет защищать людей от обезьян.

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