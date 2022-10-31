Пешеходный мост рухнул в Индии: погибших уже 132

В индийском штате Гуджарат продолжает расти число жертв обрушения пешеходного моста. По данным местных властей, погибших уже 132.

Трагедия произошла в городе Морви. Мост через реку Мачху был длиной 230 метров, и в праздник Дивали на нём было полно туристов. По словам властей, в районе моста находилось около 400 человек.

[местный житель]:

«После того как это случилось, с моста свисали люди, но потом они скатывались и падали в реку. Я видел это и где-то в 6:30 вечера вызвал спасателей. Я всю ночь помогал в спасательной операции, не спал. Отвёз много детей в больницу».

Спасательные операции продолжаются, задействована армия. Много людей пропали без вести.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[местная жительница]:

«Это такой ужас, что я даже не могу ничего сказать. Там было много детей. Я переживаю сильнее, чем во время пандемии коронавируса. Я просто в шоке».

Министр штата Гуджарат сообщил, что начато расследование. Этот мост построили ещё в XIX веке в колониальную эпоху. Однако недавно он на полгода был закрыт на реставрацию и открылся лишь на прошлой неделе.

Короткая ссылка на эту страницу: