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Телеканал NTD

Журналистку изумил необычный случай в Непале

Журналистку изумил необычный случай в Непале
Журналистку изумил необычный случай в Непале

Американская журналистка Натали Комптон прилетела в Непал, чтобы участвовать в походе. «Я нашла местный спортзал, где можно тренироваться перед походом, и сидела возле здания спортзала, отдыхая после тренировки. Улицы Катманду просто завораживают», – рассказала Натали. Она снимала на видео всё, что происходит вокруг.

В Катманду она увидела собаку с хозяином возле дороги и сразу включила камеру. Неожиданно собака встала на задние лапы, а переднюю протянула к руке хозяина. Мужчина взял её за лапу, и они спокойно перешли дорогу. «Я не могла поверить в то, что увидела, когда они таким способом переходили улицу», – поделилась Натали. Она разместила видео в соцсетях под названием: «Самые удивительные 15 секунд в моей жизни».

Натали обратила внимание, что на улицах много собак. «Некоторые были в свитерах. Большинство собак очень дружелюбные и любопытные», – рассказала Натали.

В Непале любят собак и даже посвящают им фестиваль под названием Кукур Тихар. Собак чествуют за преданность человеку. Во время праздника собак украшают разноцветными цветочными гирляндами. Лоб помечают красным порошком в знак святости. Также угощают лакомствами.

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