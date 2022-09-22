Американская журналистка Натали Комптон прилетела в Непал, чтобы участвовать в походе. «Я нашла местный спортзал, где можно тренироваться перед походом, и сидела возле здания спортзала, отдыхая после тренировки. Улицы Катманду просто завораживают», – рассказала Натали. Она снимала на видео всё, что происходит вокруг.
В Катманду она увидела собаку с хозяином возле дороги и сразу включила камеру. Неожиданно собака встала на задние лапы, а переднюю протянула к руке хозяина. Мужчина взял её за лапу, и они спокойно перешли дорогу. «Я не могла поверить в то, что увидела, когда они таким способом переходили улицу», – поделилась Натали. Она разместила видео в соцсетях под названием: «Самые удивительные 15 секунд в моей жизни».
Натали обратила внимание, что на улицах много собак. «Некоторые были в свитерах. Большинство собак очень дружелюбные и любопытные», – рассказала Натали.
В Непале любят собак и даже посвящают им фестиваль под названием Кукур Тихар. Собак чествуют за преданность человеку. Во время праздника собак украшают разноцветными цветочными гирляндами. Лоб помечают красным порошком в знак святости. Также угощают лакомствами.
Журналистку изумил необычный случай в Непале
Американская журналистка Натали Комптон прилетела в Непал, чтобы участвовать в походе. «Я нашла местный спортзал, где можно тренироваться перед походом, и сидела возле здания спортзала, отдыхая после тренировки. Улицы Катманду просто завораживают», – рассказала Натали. Она снимала на видео всё, что происходит вокруг.