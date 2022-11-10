Землетрясение в Непале унесло жизни шести человек

Землетрясение на западе Непала унесло жизни не менее шести человек, четверо из них – дети. Ещё..

Землетрясение на западе Непала унесло жизни не менее шести человек, четверо из них – дети. Ещё пять человек серьёзно пострадали. Двое считались пропавшими без вести, но их нашли живыми.

По данным Геологической службы США, землетрясение было силой 5,6 балла, глубина составила почти 16 километров. Эпицентр находился недалеко от национального парка в малонаселённом районе Доти, в 430 километрах от Катманду. Толчки ощущались даже в столице Индии.

Стихийное бедствие началось ночью, когда люди ещё спали.

[местный житель]:

«Рухнул соседний с нами дом. Там погиб пожилой мужчина, а остальные получили травмы. Также пострадал подросток лет пятнадцати».

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В основном пострадали жители горных деревень. Многим пришлось провести остатки ночи под открытым небом.

Люди сами разбирают завалы в поисках жертв или пострадавших. Власти направили спасателей, но в отдалённые деревни нет дорог, и тяжёлой технике не пройти. В районе бедствия также работают военные.

Непал до сих пор восстанавливается после серии мощных землетрясений 2015 года. Тогда погибли 9000 человек, более 22 тысяч пострадали. 2000 домов были полностью разрушены, ещё 4000 – частично повреждены. Также пострадали многовековые монастыри и храмы, некоторые достопримечательности исчезли с лица Земли.

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