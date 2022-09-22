Учёные создали биопластик для музыкальных пластинок

[Марк Кэри, сотрудник компании Evolution Music]:

«Мы разработали уникальный состав. Но мы научно-исследовательская компания, поэтому продолжим совершенствовать наш продукт».

В производстве музыкальных пластинок может вскоре наступить новая эпоха. Британские исследователи создали альтернативу винилу – биопластик на основе сахара. На это ушло четыре года.

Звучание пластинок из биопластика ничуть не хуже, чем у виниловых.

[Марк Кэри, сотрудник компании Evolution Music]:

«В начале и в промежутках между песнями слышен небольшой шум. Если вы фанат 70-х, то вам понравится это потрескивание».

Индустрия звукозаписи будет стремиться к более экологичному производству. Почти 3000 музыкантов уже заявили, что поддержат такое решение.

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[Льюис Джеймисон, соучредитель фонда MDE]:

«Производство винила токсично. Это вредит окружающей среде, но людям нравится винил. Что же делать? Найти нетоксичный способ делать пластинки».

Создание специального биопластика позволит выпускать музыкальные пластинки без обновления оборудования. Также не нужно изменять производственные процессы. Первую пластинку из нового материала уже выпустили на фабрике в Мидлсборо.

Разработчики считают, что теперь дело за исполнителями. Как только один знаменитый музыкант выпустит альбом на пластинках из биопластика, его примеру последуют и другие.

Последние десять лет продажи виниловых пластинок растут, несмотря на популярность цифровых носителей и изобилие музыки в Интернете. По мнению экспертов, пластинка даёт больше положительных эмоций. Её приятно брать в руки. Также людям нравятся звучание и красочные обложки.

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