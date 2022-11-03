Двухлетняя «королева Елизавета II» из Чили стала звездой Интернета

Собственная королева Елизавета II появилась в Чили. В роли двойника – двухлетняя Леонор из Майпу. Она..
Дата загрузки: 2022-11-04
[Франциска Кубильос, мама девочки в костюме королевы]:
«Мы думали, что это не выйдет за пределы нашего окружения и просто станет местной сенсацией, поскольку костюм оригинальный. Мы никак не ожидали, что это видео будут смотреть повсюду».
Идея так нарядить девочку появилась благодаря её бабушке. Сначала она сшила костюмы гвардейцев для двух других детей в семье. После этого показалось логичным сделать наряд королевы.
[Элизабет дель Кампо, бабушка девочки в костюме королевы]:
«Я просто счастлива. Мы гордимся результатом. Я чувствую себя дизайнером высокой моды. Может быть, Букингемский дворец пригласит меня и предложит шить наряды».
Королева Елизавета II пробыла на троне 70 лет. Она стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире. Она скончалась в сентябре.
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