Двухлетняя «королева Елизавета II» из Чили стала звездой Интернета

Собственная королева Елизавета II появилась в Чили. В роли двойника – двухлетняя Леонор из Майпу. Она..

[Франциска Кубильос, мама девочки в костюме королевы]:

«Мы думали, что это не выйдет за пределы нашего окружения и просто станет местной сенсацией, поскольку костюм оригинальный. Мы никак не ожидали, что это видео будут смотреть повсюду».

Собственная королева Елизавета II появилась в Чили. В роли двойника – двухлетняя Леонор из Майпу. Она в сопровождении двух королевских гвардейцев вышла на улицы города в Хэллоуин и прошла по соседям, собирая угощения. Видео с девочкой стало вирусным.

Идея так нарядить девочку появилась благодаря её бабушке. Сначала она сшила костюмы гвардейцев для двух других детей в семье. После этого показалось логичным сделать наряд королевы.

[Элизабет дель Кампо, бабушка девочки в костюме королевы]:

«Я просто счастлива. Мы гордимся результатом. Я чувствую себя дизайнером высокой моды. Может быть, Букингемский дворец пригласит меня и предложит шить наряды».

Королева Елизавета II пробыла на троне 70 лет. Она стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире. Она скончалась в сентябре.

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