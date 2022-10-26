Кормят и украшают: фестиваль собак провели в Непале

Украшения, лакомства и внимание. Все собаки в Непале на один день стали главными героями традиционного праздника..

Украшения, лакомства и внимание. Все собаки в Непале на один день стали главными героями традиционного праздника Тихар. Он посвящён богу смерти и справедливости Ямарадже. Собаки считаются его посланниками. Почитая их, люди надеются угодить грозному божеству.

В день праздника ко всем собакам, даже бродячим, надо относится с уважением.

[житель Лалитпура]:

«Это весело. Во время фестиваля мы кормим собак и украшаем их гирляндами. Каждый год мы даём еду уличным собакам. Это здорово».

В Непале очень много бездомных собак, только в Катманду их около 20 тысяч.

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[Чири Бабу Махарджан, мэр Лалитпур]:

«В день фестиваля собак я хочу донести мысль о том, что люди должны проявлять сострадание и любовь к этим животным и кормить их, не скупясь».

Власти выделяют деньги на стерилизацию и чипирование бездомных собак. Также волонтёры открывают приюты. Например, в Лалитпуре содержат уже 170 лохматых питомцев. Многие были бездомными, а от некоторых отказались хозяева. В приюте животных лечат и обеспечивают всем необходимым.

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