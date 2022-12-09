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Женщина создаёт необычные сады в чашках

Женщина создаёт необычные сады в чашках
Женщина создаёт необычные сады в чашках

Мухаймина Фаиз увлекается комнатными растениями. Но сажает она их не в цветочные горшки, а в чайные чашки.

Женщина рассказала, что всегда хотела создать сказочный сад, поэтому решила воплотить мечту, используя чайные чашки и чайники.

Для посадки выбрала кактусы и суккуленты. Эти растения не требуют много воды и медленно растут. За ними легко ухаживать.

Кроме того, можно использовать настенный мох и папоротник.

Мелкие детали, например, лестницу и скамейку, создала сама из палочки для рукоделия. Можно также сделать табуретку, домик для птиц, качели и многое другое.


На пустое блюдце мастерица положила камешки и миниатюрные разноцветные грибы.


Мухаймина рассказала, что чашечный сад радует глаз. Такую чашку с мини-садом легко брать с собой в поездку.

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