Женщина создаёт необычные сады в чашках

Мухаймина Фаиз увлекается комнатными растениями. Но сажает она их не в цветочные горшки, а в чайные чашки.



Женщина рассказала, что всегда хотела создать сказочный сад, поэтому решила воплотить мечту, используя чайные чашки и чайники.



Для посадки выбрала кактусы и суккуленты. Эти растения не требуют много воды и медленно растут. За ними легко ухаживать.



Кроме того, можно использовать настенный мох и папоротник.



Мелкие детали, например, лестницу и скамейку, создала сама из палочки для рукоделия. Можно также сделать табуретку, домик для птиц, качели и многое другое.





На пустое блюдце мастерица положила камешки и миниатюрные разноцветные грибы.





Мухаймина рассказала, что чашечный сад радует глаз. Такую чашку с мини-садом легко брать с собой в поездку.

