fb pixel
Телеканал NTD

Уникальное насекомое в саду удивило женщину

Уникальное насекомое в саду удивило женщину
Уникальное насекомое в саду удивило женщину

Однажды Маргарет Невилл прогуливалась по своему саду в Южной Африке. Она заметила на кусте лаванды насекомое, которое изумило её внешним видом.

Стеклоподобные крылья с вихревым узором посередине были окрашены белым и зелёным цветом. Голова и лапки покрыты крошечными фиолетовыми наростами, похожими на цветы. «Увидев его, я подумала, что это изысканное произведение искусства», – рассказала Маргарет.


Позже Маргарет узнала, что это цветочный богомол. Разноцветная маскировка помогает ему в охоте на других насекомых. Женщина сказала, что богомол прожил на кусте лаванды весь сентябрь и всё ещё находится там. Она поделилась фотографиями в Интернете, которые многих изумили.

Благодаря привлекательному внешнему виду цветочные богомолы популярны в качестве домашних питомцев. Посмотрите на орхидейного богомола во время охоты.

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...