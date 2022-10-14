Уникальное насекомое в саду удивило женщину

Однажды Маргарет Невилл прогуливалась по своему саду в Южной Африке. Она заметила на кусте лаванды насекомое, которое изумило её внешним видом.



Стеклоподобные крылья с вихревым узором посередине были окрашены белым и зелёным цветом. Голова и лапки покрыты крошечными фиолетовыми наростами, похожими на цветы. «Увидев его, я подумала, что это изысканное произведение искусства», – рассказала Маргарет.





Позже Маргарет узнала, что это цветочный богомол. Разноцветная маскировка помогает ему в охоте на других насекомых. Женщина сказала, что богомол прожил на кусте лаванды весь сентябрь и всё ещё находится там. Она поделилась фотографиями в Интернете, которые многих изумили.



Благодаря привлекательному внешнему виду цветочные богомолы популярны в качестве домашних питомцев. Посмотрите на орхидейного богомола во время охоты.

