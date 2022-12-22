Новое открытие при раскопках так называемой пещеры Саломеи сделали в Израиле. Археологи обнаружили передний двор, прилегающий..

Рядом с 2000-летней пещерой Саломеи в Израиле сделали новое открытие

Новое открытие при раскопках так называемой пещеры Саломеи сделали в Израиле. Археологи обнаружили передний двор, прилегающий к гробнице. Его площадь – 350 квадратных метров. Он вымощен камнем, а в центре находится мозаика.

[Цви Фирер, сотрудник Управления древностей Израиля]:

«Мы обнаружили этот большой двор у входа в погребальную пещеру. Он один из самых больших дворов в Израиле. Таких, наверное, больше нет».

По мнению учёных, такая богатая усыпальница могла принадлежать только состоятельной еврейской семье.

Место раскопок находится примерно в 35 километрах от Иерусалима. 40 лет назад «чёрные копатели» обнаружили здесь пещеру возрастом 2000 лет. После этого за дело взялись археологи.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Пещеру считают местом захоронения Саломеи. Её имя упоминается в древних религиозных текстах, которые не вошли в Новый Завет.

[Цви Фирер, сотрудник Управления древностей Израиля]:

«Согласно христианским текстам, Саломея была повитухой. Она помогла Марии – матери Иисуса, – когда та рожала в Вифлееме. Саломея не поверила в непорочность Марии, поэтому её рука буквально застыла и повисла. Но когда она коснулась кроватки Иисуса, рука ожила».

В пещере обнаружили десятки надписей, сделанных в византийский и раннеисламский периоды. По мнению археологов, пещера служила часовней для христиан. Они приходили поклониться Саломее, которую считали святой.

Учёные также нашли десятки глиняных лампад. Вероятно, их зажигали в часовне во время молитвы.

После завершения археологических раскопок это место откроют для публики.

Короткая ссылка на эту страницу: