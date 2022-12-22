Рядом с 2000-летней пещерой Саломеи в Израиле сделали новое открытие

Новое открытие при раскопках так называемой пещеры Саломеи сделали в Израиле. Археологи обнаружили передний двор, прилегающий..
Дата загрузки: 2022-12-22
Новое открытие при раскопках так называемой пещеры Саломеи сделали в Израиле. Археологи обнаружили передний двор, прилегающий к гробнице. Его площадь – 350 квадратных метров. Он вымощен камнем, а в центре находится мозаика.
[Цви Фирер, сотрудник Управления древностей Израиля]:
«Мы обнаружили этот большой двор у входа в погребальную пещеру. Он один из самых больших дворов в Израиле. Таких, наверное, больше нет».
По мнению учёных, такая богатая усыпальница могла принадлежать только состоятельной еврейской семье.
Место раскопок находится примерно в 35 километрах от Иерусалима. 40 лет назад «чёрные копатели» обнаружили здесь пещеру возрастом 2000 лет. После этого за дело взялись археологи.
Пещеру считают местом захоронения Саломеи. Её имя упоминается в древних религиозных текстах, которые не вошли в Новый Завет.
[Цви Фирер, сотрудник Управления древностей Израиля]:
«Согласно христианским текстам, Саломея была повитухой. Она помогла Марии – матери Иисуса, – когда та рожала в Вифлееме. Саломея не поверила в непорочность Марии, поэтому её рука буквально застыла и повисла. Но когда она коснулась кроватки Иисуса, рука ожила».
В пещере обнаружили десятки надписей, сделанных в византийский и раннеисламский периоды. По мнению археологов, пещера служила часовней для христиан. Они приходили поклониться Саломее, которую считали святой.
Учёные также нашли десятки глиняных лампад. Вероятно, их зажигали в часовне во время молитвы.
После завершения археологических раскопок это место откроют для публики.
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