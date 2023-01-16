Худшая за 30 лет: в Непале продолжают искать жертв авиакатастрофы

Эта авиакатастрофа – худшая в Непале за три десятилетия. В воскресенье в Покхаре, втором крупнейшем городе..

Эта авиакатастрофа – худшая в Непале за три десятилетия. В воскресенье в Покхаре, втором крупнейшем городе страны, упал двухмоторный пассажирский самолёт, выполняющий внутренний рейс.

[Мехмуд Кхан, очевидец]:

«Мы услышали сильный грохот и побежали на террасу смотреть, что случилось. Было много дыма, и мы поняли, что упал самолёт. Мы побежали туда. Я остался на холме, а мой друг отправился вниз искать выживших. Он вытащил тела не менее 35 человек».

Самолёт авиакомпании Yeti Airlines следовал из столицы Катманду в туристический город Покхара. На борту было 72 человека, включая 15 иностранцев. Это четверо россиян, пятеро индийцев, один ирландец, два гражданина Южной Кореи, один австралиец, один француз и один аргентинец.

Пока обнаружены тела 68 человек. На месте крушения продолжают работать сотни спасателей – ищут ещё четверых пассажиров.

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Аэропорт Пхокары находится на высоте 2800 метров над уровнем моря. Во время крушения погода была ясная. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Для расследования создали специальную комиссию. Результат обещают в течение 45 дней.

Предыдущая масштабная авиакатастрофа произошла в Непале в 1992 году. Тогда самолёт Пакистанских авиалиний врезался в холм на подлёте к Катманду. Все 167 человек на борту погибли.

В целом за период с 2000 года в результате авиакатастроф с участием самолётов и вертолётов в Непале погибло около 350 человек. В этой стране находится восемь из 14 самых высоких гор мира, включая Эверест. Погода в горах очень изменчива.

В то же время Евросоюз ещё в 2013 году закрыл своё воздушное пространство для непальских авиалиний, ссылаясь на проблемы с безопасностью.

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