Из-за скандала на Олимпиаде в Токио современное пятиборье теперь станет другим. Традиционный конкур заменят бегом с..

Пятиборье изменится, чтобы попасть в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе

Из-за скандала на Олимпиаде в Токио современное пятиборье теперь станет другим. Традиционный конкур заменят бегом с препятствием. Международный союз современного пятиборья надеется, что спортивное многоборство включат в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе. Пока его там нет.

Инцидент в Токио состоял в том, что тренер немецкой команды ударила коня кулаком. Тот оказался строптивым и не захотел преодолевать препятствия. Тренера раскритиковали за жестокое обращение с животными и дисквалифицировали до конца Олимпиады.

После этого президент Международного союза современного пятиборья решил исключить конкур из программы. Её разработал ещё основатель Олимпийских игр Пьер де Кубертен. Она не менялась 110 лет.

Современное пятиборье в новом виде станет доступнее для молодых спортсменов, у которых нет возможности обучаться верховой езде.

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[Клаус Шорманн, президент UIPM]:

«Молодёжь очень важна для нас. Она будущее нашего спорта. Мы с нетерпением ждём возможности поддержать молодое поколение по всему миру».

Конкур всегда вносил элемент неожиданности в соревнования. Лошадь и наездник на Олимпиаде встречаются впервые и не всегда находят общий язык. Из-за этого спортсмены не раз теряли возможность победить.

[Яссер Хефни, экс-чемпион мира по современному пятиборью]:

«Убрав верховую езду и сделав этот вид спорта доступнее, можно открыть массу возможностей. Это естественный процесс. Каждый спортсмен может делать вис на турнике, прыгать и преодолевать препятствия. Африканцы в этом очень хороши. Думаю, новая дисциплина привлечёт много спортсменов из Африки».

Отказ от лошадей также сократит расходы на тренировки и соревнования. Кроме того, новая дисциплина может привлечь больше телезрителей. К примеру, в США пятиборье смотрят очень неохотно, поскольку соревнования занимают целый день. Теперь же на все пять дисциплин потребуется лишь полтора часа.

Международный олимпийский комитет сформирует окончательную программу Игр в Лос-Анджелесе на сессии в Мумбаи в 2023 году.

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