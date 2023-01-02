Начать новый год с лёгкой пробежки решили тысячи берлинцев. Для кого-то важно сжечь лишние калории, а..

Бег, ныряние и заплывы: как начали 2023 год в городах Европы

Начать новый год с лёгкой пробежки решили тысячи берлинцев. Для кого-то важно сжечь лишние калории, а кому-то просто весело.

Новогодний забег стартует у Бранденбургских ворот. Дистанция – четыре километра.

[участница забега]:

«Настроение поднимается. Вы когда-нибудь видели грустных бегунов на финишной черте? 99% смеются».

В забеге участвуют люди всех возрастов. Некоторые взяли с собой даже собак.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В этом году мероприятие проходит в 50-й раз. Участвовать можно бесплатно. Каждый бегун получает номер «2023».

Нидерландцы пошли ещё дальше и устроили новогоднее купание в Северном море. По пляжу курортного города Схевенинген бегут сотни людей. Температура воздуха – плюс 11, воды – плюс семь. Нужно добежать до моря и хотя бы окунуться.

[участница заплыва]:

«Было очень холодно». [участник заплыва]:

«Классно и холодно». [участница заплыва]:

«Здесь ужасно холодно. Я пришла с дочерью, зятем и двумя внуками. Они добежали (до воды). Это здорово. Но я подумала: нет, бабушка возвращается!»

В общей сложности в новогоднем купании поучаствовали 50 тысяч нидерландцев по всей стране.

Ну а в Риме другая новогодняя традиция. На мосту Кавур собираются десятки зрителей, чтобы посмотреть на четырёх смельчаков. Они по очереди ныряют в Тибр с 15-метровой высоты.

Последним встаёт на перила моста любимец публики Маурицио Палмулли. В Риме его знают как «Мистера Окей». Мужчине уже 69 лет, но он по-прежнему в форме.

Традиция нырять в Тибр зародилась почти 80 лет назад. Тогда безработный спасатель, пытавшийся устроиться каскадёром, прыгнул с моста в реку, продемонстрировав свои способности. А теперь таким способом ныряльщики желают горожанам счастья и мира в новом году.

Короткая ссылка на эту страницу: