Бег, ныряние и заплывы: как начали 2023 год в городах Европы

Начать новый год с лёгкой пробежки решили тысячи берлинцев. Для кого-то важно сжечь лишние калории, а..
Дата загрузки: 2023-01-03
Начать новый год с лёгкой пробежки решили тысячи берлинцев. Для кого-то важно сжечь лишние калории, а кому-то просто весело.
Новогодний забег стартует у Бранденбургских ворот. Дистанция – четыре километра.
[участница забега]:
«Настроение поднимается. Вы когда-нибудь видели грустных бегунов на финишной черте? 99% смеются».
В забеге участвуют люди всех возрастов. Некоторые взяли с собой даже собак.
В этом году мероприятие проходит в 50-й раз. Участвовать можно бесплатно. Каждый бегун получает номер «2023».
Нидерландцы пошли ещё дальше и устроили новогоднее купание в Северном море. По пляжу курортного города Схевенинген бегут сотни людей. Температура воздуха – плюс 11, воды – плюс семь. Нужно добежать до моря и хотя бы окунуться.
[участница заплыва]:
«Было очень холодно».
[участник заплыва]:
«Классно и холодно».
[участница заплыва]:
«Здесь ужасно холодно. Я пришла с дочерью, зятем и двумя внуками. Они добежали (до воды). Это здорово. Но я подумала: нет, бабушка возвращается!»
В общей сложности в новогоднем купании поучаствовали 50 тысяч нидерландцев по всей стране.
Ну а в Риме другая новогодняя традиция. На мосту Кавур собираются десятки зрителей, чтобы посмотреть на четырёх смельчаков. Они по очереди ныряют в Тибр с 15-метровой высоты.
Последним встаёт на перила моста любимец публики Маурицио Палмулли. В Риме его знают как «Мистера Окей». Мужчине уже 69 лет, но он по-прежнему в форме.
Традиция нырять в Тибр зародилась почти 80 лет назад. Тогда безработный спасатель, пытавшийся устроиться каскадёром, прыгнул с моста в реку, продемонстрировав свои способности. А теперь таким способом ныряльщики желают горожанам счастья и мира в новом году.
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