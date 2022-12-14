Аргентина разгромила Хорватию на чемпионате мира в Катаре. Матч полуфинала прошёл на стадионе «Лусаил Айконик» и..

Аргентина первой вышла в финал чемпионата мира по футболу – 2022

Аргентина разгромила Хорватию на чемпионате мира в Катаре. Матч полуфинала прошёл на стадионе «Лусаил Айконик» и завершился со счётом 3:0.

Первым забил Месси. Он реализовал пенальти на 34-й минуте. Это его пятый гол на турнире в Катаре.

Через пять минут счёт удвоил Хулиан Альварес. На 69-й, благодаря голевой передаче Месси, он оформил дубль. У Альвареса четыре забитых мяча на этом чемпионате.

Таким образом аргентинская сборная первой вышла в финал Кубка мира.

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[болельщица сборной Аргентины]:

«Было очень захватывающе следить за этой игрой. Игроки очень сильные. И они хорошо сосредоточились. Месси – гений, и все в команде тоже. Мы единое целое». [болельщик из США, поддерживающий Аргентину]:

«Мы любим Месси. Он великий футболист, и мы были рады видеть его сегодня. Мы хотим, чтобы он победил на чемпионате мира. В воскресенье он выиграет». [болельщик сборной Хорватии]:

«До счёта 1:0 всё было нормально, а потом мы проиграли. У команды не было энергии. Аргентинцы сыграли лучше и заслужили победу. Но мы как маленькая страна гордимся выходом в полуфинал. Так что всё в порядке».

В 2018 году сборная Хорватии стала вице-чемпионом мира по футболу, уступив Франции. У хорватов пока остаётся возможность занять третье место на этом турнире.

Между тем тысячи аргентинцев собрались у монумента Обелиск в Буэнос-Айресе, чтобы отпраздновать выход национальной сборной в финал.

[болельщик сборной Аргентины]:

«Аргентина поднялась до уровня Хорватии, а затем её превзошла. У аргентинцев превосходная команда, и они замечательно играют. Думаю, я видел лучший матч Аргентины на чемпионате мира».

Аргентина дважды занимала первое место на чемпионатах мира по футболу – в 78-м и 86-м годах. Приведёт ли Месси свою команду к третьей победе, определится 18 декабря. В этот день аргентинская сборная сыграет с победителем матча между Марокко и Францией.

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