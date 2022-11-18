Компания Toyota представила Prius пятого поколения на автосалоне в Лос-Анджелесе. Гибридному автомобилю в этом году исполняется..

Toyota Prius 2023 года представили на автосалоне в Лос-Анджелесе

Компания Toyota представила Prius пятого поколения на автосалоне в Лос-Анджелесе. Гибридному автомобилю в этом году исполняется 25 лет, и все эти годы он не теряет популярности.

Prius остался пятидверным лифтбеком, но внешне теперь выглядит эффектнее. Он немного подрос в длину, раздался вширь и стал приземистее. Базовой версии по-прежнему полагается бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра. Но суммарная мощность моторов выросла со 122 до 140 лошадиных сил.

Самым мощным в линейке будет подзаряжаемый Prius. Отдача силовой установки теперь превышает 220 лошадиных сил. Раньше была 122. Плагин-гибрид сможет на одном заряде проезжать 60 километров.

Классические гибриды сойдут с конвейера этой зимой, а подзаряжаемые – весной. Сначала продажи стартуют в Японии, Северной Америке и Европе.

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Toyota Prius – первый в мире гибридный автомобиль массового производства. За четверть века производитель продал более пяти миллионов экологичных машин. В России Prius продавали с 2009 по 2019 годы.

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