В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум, содержавший миллион литров воды. При этом главный..

Создатель лопнувшего в Берлине аквариума говорил, что «худший сценарий невозможен»

[Михаэль Йессинг, архитектор аквариума (интервью 2003 года)]:

«Если говорить о разрушении или вандализме, эти вопросы изучили. Если вы сделаете маленькое отверстие, например, небольшим оружием или чем-то таким, то просто вытечет немного воды, но весь цилиндр не лопнет. Такой голливудской катастрофы здесь произойти не может».

В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум, содержавший миллион литров воды. При этом главный архитектор проекта ранее говорил, что такой сценарий «невозможен».

Впрочем, она произошла. 16 декабря миллион литров воды, 1500 экзотических рыб и всевозможные обломки вынесло на дорогу рядом с торгово-развлекательным комплексом DomAquaree. Главную улицу в оживлённом районе Митте и несколько соседних пришлось перекрыть.

Как сообщила полиция, пострадали два человека. Они получили осколочные ранения. На место направили около 100 спасателей. Судьба морских обитателей пока неизвестна.

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Между тем, согласно веб-сайту торгового комплекса, последний раз аквариум ремонтировали в 2020 году. Тогда всю воду слили, а рыбу временно поместили в аквариумы в подземных помещениях здания.

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