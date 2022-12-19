Создатель лопнувшего в Берлине аквариума говорил, что «худший сценарий невозможен»

В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум, содержавший миллион литров воды. При этом главный..
Дата загрузки: 2022-12-20
[Михаэль Йессинг, архитектор аквариума (интервью 2003 года)]:
«Если говорить о разрушении или вандализме, эти вопросы изучили. Если вы сделаете маленькое отверстие, например, небольшим оружием или чем-то таким, то просто вытечет немного воды, но весь цилиндр не лопнет. Такой голливудской катастрофы здесь произойти не может».
Впрочем, она произошла. 16 декабря миллион литров воды, 1500 экзотических рыб и всевозможные обломки вынесло на дорогу рядом с торгово-развлекательным комплексом DomAquaree. Главную улицу в оживлённом районе Митте и несколько соседних пришлось перекрыть.
Как сообщила полиция, пострадали два человека. Они получили осколочные ранения. На место направили около 100 спасателей. Судьба морских обитателей пока неизвестна.
Между тем, согласно веб-сайту торгового комплекса, последний раз аквариум ремонтировали в 2020 году. Тогда всю воду слили, а рыбу временно поместили в аквариумы в подземных помещениях здания.
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