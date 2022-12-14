Собственный чемпионат мира по футболу провели в Таиланде. Правда, участвуют в нём не только люди, но..

Слоны против школьников: собственный Кубок мира провели в Таиланде

Собственный чемпионат мира по футболу провели в Таиланде. Правда, участвуют в нём не только люди, но и слоны.

Толстопятых разрисовали флагами национальных сборных разных стран, включая Францию, Аргентину, Марокко и Хорватию. 13 слонов сыграли со школьниками из провинции Аюттхая.

[игрок]:

«Я первый раз играю в футбол со слонами. Когда мяч попадает в голову, это больно». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это весело. Много эмоций».

Поболеть за игроков пришли сотни зрителей.

[зритель]:

«Раньше не видел ничего подобного. Я не знал, что слоны могут играть в футбол».

Состязания организовал Дворец слонов Аюттхая. Их цель – привлечь туристов и вдохновить школьников больше заниматься спортом.

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