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Слоны против школьников: собственный Кубок мира провели в Таиланде

Слоны против школьников: собственный Кубок мира провели в Таиланде

Собственный чемпионат мира по футболу провели в Таиланде. Правда, участвуют в нём не только люди, но..

Дата загрузки: 2022-12-15

Слоны против школьников: собственный Кубок мира провели в Таиланде

Собственный чемпионат мира по футболу провели в Таиланде. Правда, участвуют в нём не только люди, но и слоны.

Толстопятых разрисовали флагами национальных сборных разных стран, включая Францию, Аргентину, Марокко и Хорватию. 13 слонов сыграли со школьниками из провинции Аюттхая.

[игрок]:
«Я первый раз играю в футбол со слонами. Когда мяч попадает в голову, это больно».

[игрок]:
«Это весело. Много эмоций».

Поболеть за игроков пришли сотни зрителей.

[зритель]:
«Раньше не видел ничего подобного. Я не знал, что слоны могут играть в футбол».

Состязания организовал Дворец слонов Аюттхая. Их цель – привлечь туристов и вдохновить школьников больше заниматься спортом.
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