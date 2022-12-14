Слоны против школьников: собственный Кубок мира провели в Таиланде

Собственный чемпионат мира по футболу провели в Таиланде. Правда, участвуют в нём не только люди, но..
Дата загрузки: 2022-12-15
Собственный чемпионат мира по футболу провели в Таиланде. Правда, участвуют в нём не только люди, но и слоны.
Толстопятых разрисовали флагами национальных сборных разных стран, включая Францию, Аргентину, Марокко и Хорватию. 13 слонов сыграли со школьниками из провинции Аюттхая.
[игрок]:
«Я первый раз играю в футбол со слонами. Когда мяч попадает в голову, это больно».
[игрок]:
«Это весело. Много эмоций».
Поболеть за игроков пришли сотни зрителей.
[зритель]:
«Раньше не видел ничего подобного. Я не знал, что слоны могут играть в футбол».
Состязания организовал Дворец слонов Аюттхая. Их цель – привлечь туристов и вдохновить школьников больше заниматься спортом.
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