Стадион «Эль-Тумама» в Катаре готов принять матчи ЧМ-2022

Стадион «Эль-Тумама» – одна из восьми арен, на которых пройдут матчи Чемпионата мира по футболу в..

Стадион «Эль-Тумама» – одна из восьми арен, на которых пройдут матчи Чемпионата мира по футболу в этом году. Он расположен в пригороде Дохи – столицы Катара.

Стадион открылся в октябре прошлого года. Он рассчитан на 40 тысяч зрителей. Уже принял Кубок арабских наций по футболу.

Во время Чемпионата мира здесь пройдут шесть матчей группового этапа, а также одна восьмая финала и четвертьфинал. На арене выступят команды из Канады, США, Нидерландов, Испании, Бельгии, Коста-Рики, Сенегала, Ирана и Марокко.

Организаторы ожидают более миллиона болельщиков.

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Катар впервые в своей истории проведёт Чемпионат мира по футболу. Также это будет первый такой турнир на Ближнем Востоке. Кроме того, впервые в Северном полушарии ЧМ пройдёт осенью и зимой. Летом в Катаре слишком жарко.

Кубок мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Участвовать будут 210 команд. В финал выйдут 32 сборные.

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