Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду одержала вторую победу на чемпионате мира в Катаре и..

ЧМ-2022 в Катаре: Бразилия и Португалия празднуют выход в плей-офф

Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду одержала вторую победу на чемпионате мира в Катаре и досрочно вышла в плей-офф. Европейская команда обыграла Уругвай со счётом 2:0. Дубль оформил Бруну Фернандеш.

Так португальцы взяли реванш за неудачу в 2018 году. Тогда Уругвай выбил их с Кубка мира.

[болельщик сборной Португалии]:

«Я смотрю чемпионаты мира с детства – с 2010 года. Постоянно слежу за этим и надеюсь, что мы победим. Думаю, этот год тот самый». [болельщик сборной Португалии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Португальцы играли немного медленно в первом тайме, но после разогрева во втором тайме они начали играть свободнее и думать о том, как забить гол».

Уругвайские болельщики, похоже, полностью разочарованы.

[болельщик сборной Уругвая]:

«Матч был очень хорошим – для португальцев. Посмотрите на нас, на наши лица, посмотрите, как мы себя чувствуем. Это неудача, сплошное невезение».

Португалия набрала шесть очков и поднялась на первое место в группе H. Уругвай с одним очком занял последнее четвёртое место.

У бразильских болельщиков также появился весомый повод для радости – национальная сборная обыграла Швейцарию со счётом 1:0 и выходит в плей-офф турнира. Это вторая победа Бразилии на чемпионате. До этого она нанесла поражение Сербии.

В фан-зоне в Сан-Паулу люди смотрели матч прямо под дождём.

[болельщик сборной Бразилии]:

«Матч был немного сложным, потому что Швейцария хорошо играла против Бразилии. Но бразильцы справились».

Бразилия заработала шесть очков и заняла первое место в группе G. Швейцария с тремя очками на втором месте.

В этот же день прошли ещё два матча. Их результатом стали победа Ганы над Южной Кореей со счётом 3:2, а также ничья Камеруна и Сербии. Обе команды забили по три гола.

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