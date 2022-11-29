ЧМ-2022 в Катаре: Бразилия и Португалия празднуют выход в плей-офф

Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду одержала вторую победу на чемпионате мира в Катаре и..
Дата загрузки: 2022-11-30
Так португальцы взяли реванш за неудачу в 2018 году. Тогда Уругвай выбил их с Кубка мира.
[болельщик сборной Португалии]:
«Я смотрю чемпионаты мира с детства – с 2010 года. Постоянно слежу за этим и надеюсь, что мы победим. Думаю, этот год тот самый».
[болельщик сборной Португалии]:
«Португальцы играли немного медленно в первом тайме, но после разогрева во втором тайме они начали играть свободнее и думать о том, как забить гол».
Уругвайские болельщики, похоже, полностью разочарованы.
[болельщик сборной Уругвая]:
«Матч был очень хорошим – для португальцев. Посмотрите на нас, на наши лица, посмотрите, как мы себя чувствуем. Это неудача, сплошное невезение».
Португалия набрала шесть очков и поднялась на первое место в группе H. Уругвай с одним очком занял последнее четвёртое место.
У бразильских болельщиков также появился весомый повод для радости – национальная сборная обыграла Швейцарию со счётом 1:0 и выходит в плей-офф турнира. Это вторая победа Бразилии на чемпионате. До этого она нанесла поражение Сербии.
В фан-зоне в Сан-Паулу люди смотрели матч прямо под дождём.
[болельщик сборной Бразилии]:
«Матч был немного сложным, потому что Швейцария хорошо играла против Бразилии. Но бразильцы справились».
Бразилия заработала шесть очков и заняла первое место в группе G. Швейцария с тремя очками на втором месте.
В этот же день прошли ещё два матча. Их результатом стали победа Ганы над Южной Кореей со счётом 3:2, а также ничья Камеруна и Сербии. Обе команды забили по три гола.
Короткая ссылка на эту страницу: