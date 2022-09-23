На ферме в Кот-д'Ивуаре – время кормёжки. Здесь выращивают поголовье гигантских африканских улиток. Для местных фермеров..

Как зарабатывают на улитках в Африке

На ферме в Кот-д’Ивуаре – время кормёжки. Здесь выращивают поголовье гигантских африканских улиток. Для местных фермеров в последние годы это золотая жила.

Бизнес процветает и расширяется.

[Бернус Блеу, предприниматель]:

«По ценности улитку можно считать современной икрой. Её мясо ни в какое сравнение не идёт с говядиной».

На местном рынке мясо улитки – в два раза дороже говядины.

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Обычно местные жители собирали улиток в дикой природе – около 7 тонн в год. Но с вырубкой кустарников находить их стало труднее.

На фермах улиток получают в два раза больше. В стране работает уже 1200 улиточных ферм. Обучение прошли почти 6000 человек.

Предприниматель Бернус Блеу занимается разведением брюхоногих моллюсков уже пять лет. Он считает, что это решит проблему с продовольствием и обеспечит работой местных жителей.

[Бернус Блеу, предприниматель]:

«Если у нас будет больше производителей, стоимость улиток на рынке снизится. Люди будут обеспечены работой и станут жить лучше».

Кроме мяса улиток используют и слизь. Её применяют в производстве гелей для душа и мыла.

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