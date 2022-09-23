В сельской местности в английском графстве Шропшир заметили оленя в стаде коров. Местный житель рассказал про необычного оленя другу-фотографу Эндрю Фьюзеку Питерсу.
«Однажды друг позвонил мне и сказал: «Олень сейчас там». Я поехал прямо на поле фермера и провёл там несколько часов с длиннофокусным объективом. До этого коровы были на другом поле, и олень тоже был рядом. Это просто невероятно», – поделился фотограф.
Олень уже несколько месяцев живёт в стаде коров. «Этот самец оленя почему-то принял коров за своё стадо. Он пасётся с ними, лежит и ведёт себя как корова», – рассказал фотограф.
Коровы приняли в стадо оленя
В сельской местности в английском графстве Шропшир заметили оленя в стаде коров. Местный житель рассказал про необычного оленя другу-фотографу Эндрю Фьюзеку Питерсу.