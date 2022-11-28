7300 километров пути через 13 стран. Три месяца экстремальных приключений для французов Мехди и Габриэля уже..

Два француза приехали на велосипедах на ЧМ-2022 в Катаре

7300 километров пути через 13 стран. Три месяца экстремальных приключений для французов Мехди и Габриэля уже позади, но пока им в это не верится. Мужчины приехали на чемпионат мира по футболу в Катар на велосипедах.

[Мехди Баламисса, болельщик из Франции]:

«Хотя мы здесь уже неделю, но едва осознаём, что сделали. У нас множество воспоминаний. Мы немного устали, чуть-чуть болят ноги, но мы очень счастливы, что испытали такое».

Путешествие по Ближнему Востоку оказалось трудным – жара, сильные ветры и песчаные бури. Но больше запомнилось не это, а трогательное гостеприимство людей. В Саудовской Аравии водитель специально остановился, чтобы дать велосипедистам воды.

[Габриэль Мартин, болельщик из Франции]:

«Эта поездка, наверное, нас изменит. Трудно сказать, как это скажется на нашей повседневной жизни. Но Ближний Восток преподнёс нам замечательные сюрпризы с точки зрения традиций, природы и, конечно, культуры. Гостеприимство здесь не просто на словах – его все очень ценят».

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Наградой за пережитые трудности для велосипедистов стала встреча с национальной сборной. Её организовала Федерация футбола Франции. Мужчинам также подарили билеты на матч и футболку с автографами французских футболистов.

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