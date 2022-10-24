Туристический сектор Катара готовится к встрече болельщиков Чемпионата мира по футболу. Гостей ждут пляжи, море, активный..

Куда пойти в Катаре во время ЧМ по футболу

[Бертольд Тренкель, главный операционный директор Qatar Tourism]:

«Вероятно, когда речь заходит о туризме, большинство людей ищет солнце, море и песок. Этот чемпионат мира будет проходить зимой. Но в Катаре будет потрясающая температура: 16 градусов ночью, а днём – 24».

Туристический сектор Катара готовится к встрече болельщиков Чемпионата мира по футболу. Гостей ждут пляжи, море, активный отдых, а также посещение достопримечательностей.

На Ближнем Востоке большинство туров включают катание на верблюдах по дюнам.

[Бертольд Тренкель, главный операционный директор Qatar Tourism]:

«Но ещё интереснее покататься по дюнам на одном из внедорожников Land Cruiser. Лучше, если у вас будет местный водитель. Езда по песку и скольжение по песчаной дюне – это незабываемо».

На мангровые леса в Аль-Такире можно полюбоваться с воздуха, полетав на мотопараплане. Они находятся в часе езды от столицы Катара.

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Популярен среди туристов и форт Аль-Зубара. Он внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ещё одно туристическое место – арт-объект «Восток-Запад-Запад-Восток». Инсталляция представляет собой четыре огромные стальные плиты 15-метровой высоты.

[Бертольд Тренкель, главный операционный директор Qatar Tourism]:

«Это произведение искусства под открытым небом. Его протяжённость –примерно 3-4 километра, если идти от первой до последней стальной плиты. Он находится в долине. Вы можете подняться чуть в стороне и посмотреть на всю долину. Вид потрясающий».

Катар – самая маленькая страна, принимающая у себя всемирный футбольный турнир. ЧМ также впервые пройдёт на Ближнем Востоке. Ожидают около миллиона 200 тысяч гостей.

А к 2030 году Катар планирует ежегодно принимать более шести миллионов иностранных туристов.

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