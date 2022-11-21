Эквадор обыграл Катар в первом матче Кубка мира-2022

Эквадорские болельщики празднуют победу национальной сборной в первом матче на Кубке мира в Катаре. Игра прошла..

Эквадорские болельщики празднуют победу национальной сборной в первом матче на Кубке мира в Катаре. Игра прошла на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур.

Эквадорцы встретились с командой Катара и обыграли её со счётом 2:0. Впервые в истории чемпионата принимающая сторона потерпела поражение в матче открытия.

Оба гола забил капитан и нападающий эквадорской сборной Эннер Валенсия. При этом первый мяч он послал в ворота соперника с 11-метровой отметки. До этого никто на Кубке мира не забивал первый гол с пенальти.

[болельщик]:

«Это неописуемые эмоции – видеть, как наша страна побеждает в первом матче чемпионата мира. Для нас, эквадорцев, это самое прекрасное чувство».

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Эквадорцам пришлось немного поволноваться уже в начале игры. Первый раз Валенсия забил на третьей минуте матча, но гол отменили из-за офсайда.

[болельщица]:

«Я плакала из-за первого гола, который не засчитали. Это было тяжелее всего. Но мы не потеряли надежду».

Теперь эквадорцы встретятся с командой Нидерландов 25 ноября. Болельщики ждут новых достижений.

[болельщик]:

«Они победят в групповом этапе и выйдут в четвертьфинал или полуфинал. Да, мы можем».

Сборная Эквадора в четвёртый раз участвует в чемпионате мира по футболу. В 2006 году она даже вышла в 1/8 финала.

Турнир в Катаре продлится до 18 декабря. Эта страна впервые принимает Кубок мира.

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