Полезные вещи из мусора делают в Марокко

Все эти вещи на витрине марокканского магазина сделаны из переработанного пластика, картона или бумажных отходов. Сотни..

Все эти вещи на витрине марокканского магазина сделаны из переработанного пластика, картона или бумажных отходов. Сотни килограммов мусора превращают в полезные вещи.

Благотворительная организация KOUN вместе с местными компаниями помогает очистить от мусора улицы Касабланки.

[Нада Диури, одна из руководителей KOUN]:

«Когда мы ходим по улицам, повсюду на земле видим отходы. Мы видим, что в морях пластиковых отходов становится больше. Видим всё больше рыбы с пластиковыми соломинками или пакетами в желудках. Всё это нас возмущает».

Пластиковые отходы сортируют по цвету и размеру. Затем их измельчают и превращают в пасту, из которой делают столы, карандашницы и стулья.

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Во второй мастерской бумагу измельчают и погружают в воду на несколько часов. Полученную массу высушивают.

[Ассия Реккас, работница KOUN]:

«Из этой бумаги мы можем сделать визитки, коробки и блокноты. На визитки у нас уходит от одного до двух дней. Блокноты делаем за три дня».

Помимо цехов по переработке пластика, бумаги и картона, создали ещё ткацкий. Из сырья получаются сумки, ковры, коврики, подушки, ремни и даже обувь.

[Салима Маарафт, работница KOUN]:

«Сырье – это отходы, поэтому необходим процесс сортировки и очистки. Он сложный. После этого мы можем заниматься ткачеством».

В компании работают 20 сотрудников. Они производят от восьми до ста изделий в день. Стоимость одной вещи в магазине – от 4,5 до 200 долларов.

Компании, которые сотрудничают с организацией, говорят, что ежедневно у них копится от 100 до 200 килограммов отходов. 60 процентов из них – пластик.

[Дуния Чераиби, менеджер компании Intelcia]:

«В первой половине 2022 года мы отправили нашему партнёру, компании KOUN, около 650 килограммов пластика для переработки. А также около 450 килограммов бумаги и картона».

За пять лет KOUN переработала около 70 тонн отходов. Но их становится всё больше. Теперь организация пытается заключить новые контракты с другими компаниями.

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