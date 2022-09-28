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Полезные вещи из мусора делают в Марокко

Полезные вещи из мусора делают в Марокко

Все эти вещи на витрине марокканского магазина сделаны из переработанного пластика, картона или бумажных отходов. Сотни..

Дата загрузки: 2022-09-28

Полезные вещи из мусора делают в Марокко

Все эти вещи на витрине марокканского магазина сделаны из переработанного пластика, картона или бумажных отходов. Сотни килограммов мусора превращают в полезные вещи.

Благотворительная организация KOUN вместе с местными компаниями помогает очистить от мусора улицы Касабланки.

[Нада Диури, одна из руководителей KOUN]:
«Когда мы ходим по улицам, повсюду на земле видим отходы. Мы видим, что в морях пластиковых отходов становится больше. Видим всё больше рыбы с пластиковыми соломинками или пакетами в желудках. Всё это нас возмущает».

Пластиковые отходы сортируют по цвету и размеру. Затем их измельчают и превращают в пасту, из которой делают столы, карандашницы и стулья.

Во второй мастерской бумагу измельчают и погружают в воду на несколько часов. Полученную массу высушивают.

[Ассия Реккас, работница KOUN]:
«Из этой бумаги мы можем сделать визитки, коробки и блокноты. На визитки у нас уходит от одного до двух дней. Блокноты делаем за три дня».

Помимо цехов по переработке пластика, бумаги и картона, создали ещё ткацкий. Из сырья получаются сумки, ковры, коврики, подушки, ремни и даже обувь.

[Салима Маарафт, работница KOUN]:
«Сырье – это отходы, поэтому необходим процесс сортировки и очистки. Он сложный. После этого мы можем заниматься ткачеством».

В компании работают 20 сотрудников. Они производят от восьми до ста изделий в день. Стоимость одной вещи в магазине – от 4,5 до 200 долларов.

Компании, которые сотрудничают с организацией, говорят, что ежедневно у них копится от 100 до 200 килограммов отходов. 60 процентов из них – пластик.

[Дуния Чераиби, менеджер компании Intelcia]:
«В первой половине 2022 года мы отправили нашему партнёру, компании KOUN, около 650 килограммов пластика для переработки. А также около 450 килограммов бумаги и картона».

За пять лет KOUN переработала около 70 тонн отходов. Но их становится всё больше. Теперь организация пытается заключить новые контракты с другими компаниями.
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