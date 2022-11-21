В Швеции зелень выращивают прямо в супермаркетах

Базилик, кинза, укроп и петрушка: на этой вертикальной ферме выращивают самую разнообразную зелень. Но удивительное не..

Базилик, кинза, укроп и петрушка: на этой вертикальной ферме выращивают самую разнообразную зелень. Но удивительное не в этом, а в том, что ферма находится прямо в супермаркете. Идея принадлежит шведскому стартапу.

Зелень выращивают методом гидропоники, то есть без почвы. Сначала проращивают семена, а потом помещают растения в специальные горшки. В них поступает вода, насыщенная питательными веществами. Химических удобрений не используют.

Подросшую зелень сразу отправляют на магазинные полки. До них здесь всего 200 метров.

[Сепер Мусави, директор по инновациям компании SweGreen]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Еда вообще слишком много путешествует. Её импортируют из разных мест. В среднем продукты проезжают или пролетают 4000 километров, прежде чем попасть в тарелку. Наш проект – своеобразный ответ на это. Все хотят свежих продуктов, а зелень должна быть очень свежая».

Такие вертикальные фермы есть уже в восьми супермаркетах по всей Швеции, в том числе в Стокгольме.

[Фредерик Ристер, владелец магазина]:

«Это удобно. Мы точно знаем, сколько товара получим в день. Нет факторов риска. Внешняя ситуация не влияет на наше производство».

Стоит зелень в пределах 20 шведских крон за упаковку. Это меньше двух долларов США.

[Сюзанна Даммерт Йонссон, покупательница]:

«Я просто посмотрела на цены – стоит довольно дёшево на фоне того, что сейчас многое подорожало. Так что я сделала свой выбор».

Вертикальная ферма в супермаркете имеет и другие преимущества: не нужно тратить деньги на отопление, поскольку здание и так уже отапливается. Кроме того, есть системы, которые собирают конденсат и углекислый газ в магазине. Это тоже экономит ресурсы.

Шведский стартап планирует в ближайшие годы охватить 80% супермаркетов мира.

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