Как секонд-хенд создаёт горы мусора в Кении

Рынок «Гикомба» в Найроби – самый крупный в стране секонд-хенд. Это источник товаров от западных брендов,..

[Джон Мванги, работник секонд-хенда]:

«Это позволяет мне оплачивать повседневные потребности. У меня нет навыков ни в одной другой профессии. Если этого не будет, мне будет некуда идти».

Рынок «Гикомба» в Найроби – самый крупный в стране секонд-хенд. Это источник товаров от западных брендов, а также возможность для людей что-то заработать.

Повторное использование одежды каждый год помогает западным странам избавиться от тонн мусора. Одновременно оно создаёт новую экологическую проблему для Кении и Африки в целом. Горы некачественной синтетической одежды оказываются на свалках.

[Дамарис Ванджиру, жительница Кении]:

«Мы обычно ищем одежду секонд-хенд среди мусора, потом сортируем. Выбираем самую лучшую и стираем. Некоторую оставляем для детей, что-то сами носим. Также к нам приходят люди, чтобы что-то у нас купить».

По данным ООН, швейная промышленность создаёт 8% глобальных выбросов СО2. Кроме того, быстрая мода означает, что каждый год на свалках оказывается годная к носке одежда на сумму в 460 миллиардов долларов.

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Природоохранные организации считают, что Западные страны используют Африку как полигон для использованной одежды. Эксперты считают, что 30-40% товаров секонд-хенда оказываются на свалках.

[Алекс Мусемби, сооснователь компании по утилизации]:

«Это мусор в чистом виде. И именно об этой проблеме мы говорим – об отходах текстильной промышленности».

В Кении существуют компании, которые перерабатывают отходы в ковры, пеналы и другую продукцию. Потом её экспортируют в Швейцарию, Германию и Нидерланды. Однако многие собирают только хлопок. А синтетическая одежда продолжает лежать на свалках.

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