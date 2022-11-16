Катар предлагает болельщикам покататься по мангровому лесу на каяке

Такими прогулками на каяках по мангровому лесу собираются развлекать болельщиков на Чемпионате мира по футболу в..
Дата загрузки: 2022-11-16
На этот лес приходится 70% всех мангровых зарослей в Катаре.
Корни деревьев выступают из воды, соединяясь друг с другом. Это тип белых или серых мангровых зарослей называют Avicennia Marina. Таким деревьям подходит вода Персидского залива с повышенным содержанием соли.
Кататься на каяке можно во время прилива. А в период отлива вода почти полностью отступает, поэтому по лесу можно и погулять.
Николас – тренер по водным видам спорта из Кении. Надеется принять много посетителей в ближайшие недели.
[Николас Нхатиа, тренер по водным видам спорта]:
«Мы ожидаем, что нас посетит очень много людей, которые смогут увидеть, что мы продаём, что предлагаем, смогут увидеть жизнь. Люди говорят, что Катар – это пустыня, но они не знают, что это живая пустыня».
Гости смогут посетить и Пурпурный остров. Он получил своё название благодаря живущим на нём улиткам. Они оставляют зелёные следы, которые на солнце становятся тёмно-бордовыми, а затем фиолетовыми.
Туристы также могут провести день в кемпинге, а вечером насладиться барбекю у воды и мангровых зарослей.
[Манал Мобайед, туристка из Канады]:
«Я не привыкла к солёной воде. Пока привыкну, мы уже уедем. Сегодня я многому научилась и увидела много вещей, которых не видела раньше. Это мой первый визит в Катар, но точно не последний».
Ожидается, что в Катар на Чемпионат мира приедет около миллиона 200 тысяч иностранных гостей. Турнир начнётся в этом месяце, а завершится 18 декабря.
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