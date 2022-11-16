Катар предлагает болельщикам покататься по мангровому лесу на каяке

Такими прогулками на каяках по мангровому лесу собираются развлекать болельщиков на Чемпионате мира по футболу в..

Такими прогулками на каяках по мангровому лесу собираются развлекать болельщиков на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Здесь можно удалиться от криков и шума стадионов и насладиться тишиной и уединением.

На этот лес приходится 70% всех мангровых зарослей в Катаре.

Корни деревьев выступают из воды, соединяясь друг с другом. Это тип белых или серых мангровых зарослей называют Avicennia Marina. Таким деревьям подходит вода Персидского залива с повышенным содержанием соли.

Кататься на каяке можно во время прилива. А в период отлива вода почти полностью отступает, поэтому по лесу можно и погулять.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Николас – тренер по водным видам спорта из Кении. Надеется принять много посетителей в ближайшие недели.

[Николас Нхатиа, тренер по водным видам спорта]:

«Мы ожидаем, что нас посетит очень много людей, которые смогут увидеть, что мы продаём, что предлагаем, смогут увидеть жизнь. Люди говорят, что Катар – это пустыня, но они не знают, что это живая пустыня».

Гости смогут посетить и Пурпурный остров. Он получил своё название благодаря живущим на нём улиткам. Они оставляют зелёные следы, которые на солнце становятся тёмно-бордовыми, а затем фиолетовыми.

Туристы также могут провести день в кемпинге, а вечером насладиться барбекю у воды и мангровых зарослей.

[Манал Мобайед, туристка из Канады]:

«Я не привыкла к солёной воде. Пока привыкну, мы уже уедем. Сегодня я многому научилась и увидела много вещей, которых не видела раньше. Это мой первый визит в Катар, но точно не последний».

Ожидается, что в Катар на Чемпионат мира приедет около миллиона 200 тысяч иностранных гостей. Турнир начнётся в этом месяце, а завершится 18 декабря.

Короткая ссылка на эту страницу: