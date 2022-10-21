Из отходов электроники делают фонари

Для нигерийской компании Quadloop старые ноутбуки – не отходы электроники, а источник для создания новых устройств...
Дата загрузки: 2022-10-21
Компания перерабатывает литиевые батареи, а также провода и экраны. Из них делает фонари на солнечных батареях.
Основатель компании говорит, что в Нигерии производят недорогие электротовары, но многие компоненты недоступны. Их в стране не выпускают.
[Дози Игвейло, основатель компании Quadloop]:
«Мы заметили, что рынок для этого есть. Если мы будем использовать отходы электроники, сможем снизить стоимость производства, а также конечного продукта».
Покупатели таких фонарей – в основном владельцы малого бизнеса. Один фонарь стоит 32 доллара.
Эта местная жительница нашла им применение в парикмахерской. Раньше из-за перебоев с электричеством ей приходилось включать генератор или откладывать работу на следующий день.
[Блессинг Самуэль, парикмахер]:
«Теперь мне не нужно покупать топливо. Это избавило меня от дополнительных расходов».
Помимо малых предприятий, потенциальные клиенты – местные государственные больницы.
Нигерия – одна из самых густонаселённых стран Африки. И здесь есть острая потребность в более дешёвых электронных устройствах.
Владельцы компании говорят, что их цель – сократить объёмы электронных отходов и помочь очистить окружающую среду.
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