Из отходов электроники делают фонари

Для нигерийской компании Quadloop старые ноутбуки – не отходы электроники, а источник для создания новых устройств...

Для нигерийской компании Quadloop старые ноутбуки – не отходы электроники, а источник для создания новых устройств. Изделия компании помогают нигерийцам во время перебоев с электричеством. А они происходят в стране довольно часто.

Компания перерабатывает литиевые батареи, а также провода и экраны. Из них делает фонари на солнечных батареях.

Основатель компании говорит, что в Нигерии производят недорогие электротовары, но многие компоненты недоступны. Их в стране не выпускают.

[Дози Игвейло, основатель компании Quadloop]:

«Мы заметили, что рынок для этого есть. Если мы будем использовать отходы электроники, сможем снизить стоимость производства, а также конечного продукта».

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Покупатели таких фонарей – в основном владельцы малого бизнеса. Один фонарь стоит 32 доллара.

Эта местная жительница нашла им применение в парикмахерской. Раньше из-за перебоев с электричеством ей приходилось включать генератор или откладывать работу на следующий день.

[Блессинг Самуэль, парикмахер]:

«Теперь мне не нужно покупать топливо. Это избавило меня от дополнительных расходов».

Помимо малых предприятий, потенциальные клиенты – местные государственные больницы.

Нигерия – одна из самых густонаселённых стран Африки. И здесь есть острая потребность в более дешёвых электронных устройствах.

Владельцы компании говорят, что их цель – сократить объёмы электронных отходов и помочь очистить окружающую среду.

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