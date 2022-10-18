Израильская компания планирует печатать по несколько тонн растительного мяса в день

Израильская компания, которая занимается 3D-печатью мяса, представила свой новый принтер. Он называется «Ангус». Может производить разные..
Дата загрузки: 2022-10-19
Всё выбирается в настройках. Например, можно задать стейки разной жёсткости и с разным количеством жира. В целом машина создаёт растительные аналоги трёх составляющих мяса – мышц, жира и крови, а потом комбинирует их для производства разных продуктов.
Основные ингредиенты – соя, горох, нут, свёкла, пищевые дрожжи и кокосовое масло.
[Эшар Бен-Шитрит, сооснователь Redefine Meat]:
«У нашего мяса те же характеристики, что и у мяса животных. Ощущения такие же, какие вызывает хороший стейк, вкусный кусок мяса животного, но без использования животного».
Сейчас цель компании – довести объёмы производства до 15 тонн в день. Так она сможет конкурировать с производителями традиционного мяса.
Между тем, в лабораториях компании продолжают исследования. Цель – сделать вкус и текстуру продукта ещё более приближёнными к оригиналу.
[Одед Халеви, глава химического отдела компании]:
«Теперь у нас есть продукт, очень похожий на мясо. Люди пробуют его или нюхают и говорят, что он похож на мясо животных, уже очень близко».
В общей сложности компания создала восемь принтеров «Ангус». Два работают в Израиле и шесть в Нидерландах. Там в декабре начнёт работу завод этой компании.
Стоит отметить, что это не единственная компания, которая занимается производством растительного мяса. Однако те используют другие технологии и пока сфокусированы на том, чтобы создать идеальный заменитель котлет для гамбургеров.
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