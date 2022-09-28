Результат свидания собаки с хозяином в больнице удивил врачей

Флавио Сантос проходил лечение от рака в бразильской клинике. Родственники и медсёстры понимали, что длительное пребывание в больнице может сломить его дух. Поэтому решили устроить неожиданный визит для больного.
Когда Флавио вывезли на коляске из палаты, навстречу ему бросился пёс Агадира. Как только мужчина увидел любимца, его лицо сразу посветлело. Он не мог сдержать слёз радости.
Встреча с собакой благотворно повлияла на состояние Флавио. Лечащий врач сказал: «Я был удивлён. Он был в сознании, всё понимал и разговаривал». По мнению доктора, визиты домашних питомцев положительно влияют на психическое и физическое состояние человека. Они могут способствовать повышению аппетита, снижению частоты сердечных сокращений и кровяного давления.
После визита лохматого друга состояние Флавио Сантоса улучшилось. Врач хочет выписать его раньше, чем собирался.
В этой больнице впервые разрешили визит домашнего питомца. Администрация, учитывая положительный эффект, возможно, изменит старые правила.