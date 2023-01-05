Технологические гиганты и стартапы привезли свои новинки на крупнейшую в мире выставку бытовой электроники CES, которая..

От кормушек для птиц до мусорных вёдер: какие устройства с искусственным интеллектом показали на CES

Технологические гиганты и стартапы привезли свои новинки на крупнейшую в мире выставку бытовой электроники CES, которая проходит в Лас-Вегасе. В этом году многие внедряют в разработки искусственный интеллект.

Так, компания из Мичигана создала интеллектуальную кормушку для птиц. Она уведомляет о пернатых посетителях и даже делает фото. Система, на базе которой работает гаджет, распознаёт более 1000 видов птиц.

[Кайл Баззард, представитель Bird Buddy]:

«Это приносит радость, можно общаться с дикой природой на заднем дворе. В этом приложении можно найти все виды птиц. Оно также поможет собрать огромный объём данных, полезных для усилий по охране видов».

Компания из Нидерландов создала умную мусорную корзину с искусственным интеллектом, которая помогает ресторанам сократить количество пищевых отходов. Прежде чем повара что-то выбрасывают, интеллектуальное устройство всё сканирует, чтобы распознать ингредиенты и их зарегистрировать.

[Олаф ван дер Вин, представитель Orbisk]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы оснастили мусорный бак весами и камерой. Каждый раз, когда что-то выбрасывают, нужно это отсканировать. За эти полсекунды мы видим тип и количество выбрасываемой еды, а также время и регион утилизации. Рестораны могут видеть, где продолжают появляться пищевые отходы, и решать, как сократить их объём».

Японская компания привезла интеллектуальное устройство, которое помогает ориентироваться в пространстве. Его носят на шее. Оно вибрирует и подаёт звуковые сигналы, с помощью которых можно быстро найти нужное место.

[Таканао Симакура, представитель Loovic]:

«Когда люди используют обычное приложение, то смотрят на карты и смартфоны, поэтому не видят ничего вокруг. Это может привести к несчастным случаям. Также легко можно потеряться. А это устройство помогает прийти к месту назначения, не думая о маршруте».

Ещё одна японская компания представляет приложение для айфона, которое помогает игрокам в гольф усовершенствовать свою технику. Так, оно измеряет расстояние, скорость мяча, а также угол удара.

А французский стартап показывает особые ролики. Они помогают увеличить скорость ходьбы до 11 километров в час. Работают от литий-ионных батарей, которых хватит примерно на четыре километра.

[Гийом де Брёван, представитель Rollkers]:

«Rollkers – это мобильное устройство, которое позволит вам удвоить скорость ходьбы».

CES будет работать в Лас-Вегасе до 8 января. Ожидается, что выставку посетит более 100 тысяч человек.

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