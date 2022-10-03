Кофейный клуб, в котором избавляют от страха смерти

Посетители этого кафе вместе пытаются избавиться от страха смерти. Заведение работает в австралийском городе Хобарт. На..

[Ли Коннелл, соучредитель «Кафе смерти»]:

«Сюда приходят те, кто хочет об этом поговорить. Многие ведь не хотят касаться этой темы».

Посетители этого кафе вместе пытаются избавиться от страха смерти. Заведение работает в австралийском городе Хобарт. На столе – табличка «Кафе смерти». Люди покупают чашечку кофе и настраиваются на открытый разговор.

Во время общения посетители открыто говорят о последних встречах с любимым человеком.

[посетительница кафе]:

«Ему было 87 лет. И мне очень повезло, что я смогла поехать в Германию и побыть с ним».

Участники также обсуждают, что бы они сделали, столкнувшись с неизлечимой болезнью. Возможные варианты заранее пишут на карточке.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[посетительница кафе]:

«Если у вас диагностировали опасную стадию рака, вы хотите, чтобы ваши врачи: а) выложили всё начистоту, б) сосредоточились бы на дальнейших шагах и не беспокоили бы меня».

Такая встреча – возможность собраться вместе и поговорить на деликатную тему, которая волнует людей.

Никита Харрис работала в службе ухода за престарелыми. Ей приходилось быть рядом с людьми в их последние минуты жизни.

[Никита Харрис, посетительница кафе]:

«Это заставило меня задуматься о том, что происходит после того, как ты умираешь».

Движение «Кафе смерти» зародилось в Великобритании в 2011 году. С тех пор было проведено более 14 000 встреч в 81 стране мира. И хотя тема может показаться мрачной, на встречах этой группы есть место и для смеха.

Короткая ссылка на эту страницу: