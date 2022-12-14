Беззубая чихуахуа избавляет от страха пациентов стоматолога

Кисмет – 13-летняя беззубая чихуахуа. Она помогает своим хозяевам-стоматологам Камерону и Дебре Гарреттам в работе.



Раньше Кисмет жила в приюте. В щенячьем возрасте у неё было много проблем со здоровьем. После операций и лечения, она выздоровела. Удалить зубы пришлось из-за пародонтоза. Когда супруги попросили в приюте подобрать собаку-терапевта для пациентов, им предложили Кисмет. Она миниатюрная, спокойная и ласковая.



Собака хорошо подходит для стоматологической терапии: она не лает, и у неё мягкий характер. «Исследования доказывают: у людей, которые гладят животных, снижается кровяное давление, – рассказала Дебра. – А Кисмет помогает успокоиться пациентам, особенно тем, кто боится».



То, что собака беззубая, тоже помогает разрядить обстановку. Представляя Кисмет пациентам, врачи шутят: «Это вам напоминание о том, что бывает без чистки зубов и использования зубной нити».

Собака помогает не только пациентам, но и врачам, поднимая им настроение. «Она приносит нам радость, когда мы видим её рядом с пациентом. Мы с удовольствием идём на работу», – поделилась Дебра.