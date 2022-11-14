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Ночной клуб собирает тепло танцующих и хранит его в камнях

Ночной клуб собирает тепло танцующих и хранит его в камнях

Тепло, исходящее от тел посетителей этого ночного клуба в Глазго, помогает экономить энергию. Здесь применяют систему..

Дата загрузки: 2022-11-14

Ночной клуб собирает тепло танцующих и хранит его в камнях
Тепло, исходящее от тел посетителей этого ночного клуба в Глазго, помогает экономить энергию. Здесь применяют систему BodyHeat. Она собирает тепло, которое высвобождают люди во время танца, и накапливает его в камнях под землёй.

В итоге экономятся деньги и сокращается потребление электроэнергии.

[Эндрю Флеминг-Браун, управляющий директор SWG3]:
«Просто приходя на мероприятие, на концерт, в клуб или куда-то ещё, вы становитесь частью этого низкоуглеродного решения. Нашей аудитории это понравилось».

Система отопления и охлаждения улавливает тепло, выделяемое всеми посетителями помещения. Хранят его в 12 подземных колодцах. Используют для обогрева или охлаждения объекта в любое время: на следующий день, в следующем месяце или в следующем году.

[Дэвид Уоллс, геолог]:

«Сегодня многие ночные клубы используют кондиционеры для охлаждения танцполов. Но потом тепло просто попадает в атмосферу. А когда нужно нагреть помещение, они используют газовый котёл. А здесь мы всё накапливаем».

При этом охлаждают помещение тоже благодаря подземным условиям. Для этого из недр земли по трубам пускают холодную воду. Она нагревается от тепла в помещении. Потом её направляют в специальные колодцы на глубине 200 метров, где она нагревает камни. Такое тепло может храниться очень долго.

[Дэвид Уоллс, геолог]:
«Тело человека – маленький генератор тепла. Если я сижу дома на диване, то излучаю около 150 ватт. А если я на танцполе и двигаюсь максимально активно, то вероятно излучаю примерно 500 ватт».

Ранее помещения для музыкальных мероприятий также пытались сделать более экологичными. Например, делали танцполы, вырабатывающие электричество. Кроме того, проводились концерты, энергию для которых вырабатывали, крутя педали.
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