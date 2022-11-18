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Нигерийский модельер спасает от свалки старую одежду

Нигерийский модельер спасает от свалки старую одежду

Нигерийский дизайнер Уче Аладимма проводит фотосессию в своей студии в Лагосе. Модели демонстрируют вещи из его..

Дата загрузки: 2022-11-18

Нигерийский модельер спасает от свалки старую одежду
Нигерийский дизайнер Уче Аладимма проводит фотосессию в своей студии в Лагосе. Модели демонстрируют вещи из его новой коллекции. Они созданы из поношенной одежды. Так молодой дизайнер противостоит быстрой моде.

[Уче Аладимма, модельер]:
«Мы работаем с тканями, которые служат долго. Покупателям не придётся выбрасывать эту одежду. Её можно отдать другим людям или снова переработать. Это наш способ борьбы с быстрой модой – делать крепкую и долговечную одежду».

В Нигерию постоянно привозят огромные тюки с поношенной одеждой из Европы, Азии и Северной Америки. Состояние вещей совершенно разное. На самые изношенные покупателей находится немного. В итоге такой товар попадает на свалку.

Именно эти вещи и старается спасти нигерийский модельер. В основном выбирает одежду, пошитую из кожи, вельвета и джинсовой ткани.

[Уче Аладимма, модельер]:

«Вот эти вещи мне понравились. Я заберу их в свою студию и создам что-нибудь новое».

Дизайнер создал свой модный экологичный бренд в феврале. Пока продаёт одежду через Интернет. Каждая вещь стоит примерно десять долларов.

Модельер также планирует делать мебель с обивкой из джинсовой ткани.
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