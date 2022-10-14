Мусорные свалки и бартерные клубы: аргентинцы пытаются выжить при высочайшей инфляции

Эти аргентинцы собирают на свалке картон, пластик и металл, чтобы потом продать и заработать на жизнь...

[Серхио Омар, житель Аргентины]:

«Сюда стало приходить вдвое больше людей, поскольку кризис усиливается. При этом никто не заботится о бедных людях. Мы живём одним днём».

Эти аргентинцы собирают на свалке картон, пластик и металл, чтобы потом продать и заработать на жизнь. Инфляция в этом году может достичь 100%. Многие с трудом выживают.

Из-за едких паров здесь часто случаются пожары. Но это не останавливает ни мужчин, ни женщин. Они в окружении собак, крыс и птиц пробираются через горы мусора в поисках одежды и даже еды.

[Пабло Лопес, житель Аргентины]:

«Инфляция просто безумная. По людям, которые приходят сюда работать, сразу видно, что она ударила по всем».

Сандра Контрерас основала бартерный клуб для тех, у кого нет денег на покупки. Сюда можно принести что-то ненужное и обменять на то, что необходимо.

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[Сандра Контрерас, основательница бартерного клуба]:

«Эта социальная работа важна. Я постоянно говорю, что мы открываемся в 10 утра, а люди собираются снаружи ещё в 8».

Как ожидается, в этом году рост цен в Аргентине будет самым высоким со времён гиперинфляции 1990 года. Это один из худших показателей в мире.

[Сандра Контрерас, основательница бартерного клуба]:

«Люди приходят в полном отчаянии. Их зарплат ни на что не хватает, каждый день товары дорожают».

В первой половине 2022 года уровень бедности в Аргентине стал немного меньше благодаря социальным программам. Впрочем, он всё ещё выше 36%. При этом людей, живущих в условиях крайней нищеты, стало больше. Теперь их 8,8%. Это около двух миллионов 600 тысяч человек.

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