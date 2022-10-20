Сиропы от кашля могли стать причиной гибели 99 детей от острой почечной недостаточности в Индонезии

Острая почечная недостаточность стала причиной подозрительной смерти почти 100 детей в Индонезии в этом году. Об..

Острая почечная недостаточность стала причиной подозрительной смерти почти 100 детей в Индонезии в этом году. Об этом заявило Министерство здравоохранения.

Теперь всплеск смертности расследует команда экспертов. Ранее подобное расследование провели в Гамбии, где подозрительной показалась смерть 70 детей по той же причине: острая почечная недостаточность.

Гамбийская команда выяснила, что смертельные случаи были связаны с сиропами парацетамола от высокой температуры, которые содержали чрезмерное количество диэтиленгликоля и этиленгликоля.

Однако индонезийское агентство по контролю за лекарствами говорит, что эти препараты в стране не продают, и что ингредиенты, из которых они сделаны, запрещены здесь для всех детских лекарственных сиропов.

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И хотя связь с сиропом парацетамола не доказана, родители обеспокоены.

[Види Дамарьянти, жительница Индонезии]:

«У меня также есть маленький ребёнок, двухлетний, и если это смертельно опасно для него, я его больше не буду использовать. Я знаю, что в зоне риска оказался не только детский сироп от кашля. Сироп для взрослых также временно исчез с прилавков. Есть опасения, что пострадать могут и взрослые. Я знаю, поскольку сама работаю в аптеке».

По состоянию на 18 октября власти Индонезии выявили 206 случаев острой почечной недостаточности среди детей. 99 оказались смертельными.

В качестве превентивной меры Министерство здравоохранения попросило все медучреждения временно не выписывать и не выдавать жидкие или сиропообразные лекарства. Оно также закупило специальные препараты для лечения острой почечной недостаточности.

Между тем, помогают в расследовании также представители Всемирной организации здравоохранения. До этого они проводили консультации с экспертами в Гамбии.

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