Надежда на воссоединение тает для семей, разлучённых Корейской войной

80-летний Хван На Ха уже не надеется когда-то увидеть свою мать. Корейская война разлучила их ещё..

80-летний Хван На Ха уже не надеется когда-то увидеть свою мать. Корейская война разлучила их ещё в 50-х годах прошлого столетия. Сегодня он живёт в южнокорейском приграничном городе. Отсюда можно хотя бы изредка взглянуть на его место рождения на территории КНДР. [Хван На Ха, житель Южной Кореи]:«Возможно, она уже умерла. Ей должно быть больше 100 лет. Хочу увидеть её хотя бы раз, но она не приходит ко мне даже во снах. Возможно, мои предки не позволяют её увидеть».

Корейская война фактически так и не завершилась. Соседи находятся в состоянии войны. Боевые действия остановили благодаря подписанию перемирия.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Теперь для многих разлучённых семей единственный шанс увидеть близких – редкие встречи родственников, которые организует правительство. Но места там ограничены, и счастливый шанс выпадает далеко не всем.

Можно также нанять посредников для организации тайной встречи в Китае. Но для большинства это слишком дорого.

В последний раз встречу родственников проводили в 2018. В сентябре этого года правительство Южной Кореи предлагало повторить мероприятие. Но Север никак не отреагировал.

В целом с 2000 года около 100 семей с обеих сторон получили возможность ненадолго встретиться. Изначально заявки на участие подало 130 тысяч южнокорейцев. Сегодня из них жива только треть.

Сим Ги Соп в числе тех, кому повезло. 40 лет он не видел мать и двух братьев. В 94 году благодаря помощи одного северокорейца он смог встретиться с братом в Китае.

После этого Министерство унификации Южной Кореи доверило ему группу, которая организует частные встречи для разлучённых семей. Сим провёл уже 47 воссоединений и также доставил сотни писем для родственников.

[Сим Ги Соп, житель Южной Кореи]:«Через десять лет этой проблемы разделённых семей не будет. Это всего лишь вопрос времени. Через пять лет СМИ и общественность забудут о разлучённых семьях. Нас забудут».

Для организации одной такой встречи нужно не менее 7000 долларов. Впрочем, в последнее время их не проводят. Причина в пандемии коронавируса, из-за которой закрылась граница между КНДР и Китаем.

Короткая ссылка на эту страницу: