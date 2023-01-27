Мягкие игрушки не теряют актуальности даже в трудные времена. Несмотря на экономические потрясения в прошлом году..

Мягкие игрушки покоряют сердца людей даже во время кризиса в экономике

Мягкие игрушки не теряют актуальности даже в трудные времена. Несмотря на экономические потрясения в прошлом году продажи этой продукции в Великобритании выросли на 30%. При этом другие игрушки стали покупать хуже.

Лидеры продаж – «сквишмеллоус». Эти игрушки мягкие и упругие, к тому же забавные. Многие просто не могут пройти мимо, и «сквишмеллоус» разлетаются как горячие пирожки. Стоят игрушки от пяти до 50 фунтов стерлингов. В евро чуть дороже.

[Алекс Пейнтер, сотрудница компании Jazwares]:

«Продажи «сквишмеллоус» выросли в 5 раз. В прошлом году мы продали 3,5 миллиона штук только в Великобритании. Так что 2022 и 23-й – это годы «сквишмеллоус»».

В этом году в продажу выйдет 250 новых видов «сквишмеллоус». Компания получила лицензию на создание игрушек, сделанных по образу персонажей из мультфильмов Disney, фильмов о Гарри Поттере и космической саги «Звёздные войны».

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А это мягкие игрушки американской фирмы. Стивен Гомес работает в компании больше 20 лет. Видел как подъёмы, так и спады в экономике. Но уверен, что рынок мягких игрушек выдержит любые потрясения.

[Стивен Гомес, сотрудник компании Ty]:

«Мы не любим слово «рецессия», но похоже, мир движется в этом направлении. А мягкие игрушки всегда пользуются популярностью в такие времена. Люди перестают покупать технику и осторожно тратят деньги, но всегда покупают мягкие игрушки, потому что это приятный подарок кому угодно».

По мнению аналитиков, мягкие игрушки популярны потому, что поднимают настроение.

[Мелисса Симондс, аналитик компании NPD Group]:

«Мягкие игрушки становятся вашими лучшими друзьями. Дети спят с мягкими игрушками, и они, на самом деле, успокаивают. Современные плюшевые игрушки делают такими мягкими, как никогда прежде. Их так и хочется потрогать».

Между тем производители игрушек не забывают и о том, чтобы помогать природе. Сейчас многие для своей продукции используют вторсырьё.

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