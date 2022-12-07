Выставка потерянных в пустыне вещей мигрантов открылась в США

Тысячи мигрантов погибли, совершая опасное путешествие через пустыню Сонора в районе американо-мексиканской границы. Они пытались добраться..

Тысячи мигрантов погибли, совершая опасное путешествие через пустыню Сонора в районе американо-мексиканской границы. Они пытались добраться до США в поисках лучшей жизни. Теперь их потерянным вещам посвятили выставку в Лос-Анджелесе. Проект назвали «Враждебный ландшафт 94».

От детской одежды и рюкзаков до обуви и объявлений о пропавших людях: каждый предмет на выставке рассказывает личную историю, часто трагическую.

[Джейсон де Леон, директор проекта]:

«Это гуманитарный кризис, которому уже несколько десятилетий, и о котором никто никогда не говорит. Он скрыт, поскольку всё это происходит в глуши. Для нас важно, чтобы люди приходили сюда и осмысливали проблему».

Название выставки «Враждебный ландшафт 94» – это отсылка к политике пограничной службы США 1994 года. По словам директора проекта, она привела к резкому увеличению числа смертей мигрантов в пустыне Аризоны.

[Джейсон де Леон, директор проекта]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Они часто путешествуют без компаса или карты, используя для навигации звёзды и другие естественные ориентиры на местности. Но это действительно очень изматывающий опыт. Погибли тысячи людей. Только в Аризоне нашли останки около 4000 человек».

В 2022 году на границе Мексики с США задержали 2,2 миллиона нелегальных мигрантов. Это больше, чем в любой другой год за всю историю ведения статистики.

Число нелегальных пересечений резко возросло при президенте-демократе Джо Байдене. Он ослабил правила для мигрантов и отменил многие жёсткие ограничения, введённые его предшественником Дональдом Трампом.

Выставка потерянных вещей мигрантов останется в Лос-Анджелесе до 9 июля.

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