«Рождество без голода» – так называется постоянная благотворительная кампания в Бразилии. Некоммерческая организация «Гражданское действие» из..

33 млн голодающих: в Бразилии в преддверии Рождества раздают еду

«Рождество без голода» – так называется постоянная благотворительная кампания в Бразилии. Некоммерческая организация «Гражданское действие» из Рио-де-Жанейро начала раздавать продовольственные наборы самым уязвимым людям. В канун праздников она делает это последние 30 лет.

Её глава отмечает, что голод в Бразилии достиг беспрецедентных масштабов.

[Родригу Афонсу, директор общественной организации]:

«33 миллиона голодающих и 125 миллионов бразильцев, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности. Это почти 60% населения».

В 2021 году организация раздала 1500 тонн продовольствия 150 тысячам семей. В этом году цифра выше.

[Ангела Мария Кассиану, волонтёр]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У меня тоже не очень хорошие условия. Я уличный торговец, много работаю. Но я всё же могу выделить немного времени, чтобы помочь другим».

Для многих безработных это большая поддержка.

[Жоау Альвареш да Кошта, безработный]:

«С этим пожертвованием еды я смогу продержаться здесь до конца года. Мне будет достаточно».

Наборы включают бобы, рис, муку, масло и другие продукты длительного хранения.

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