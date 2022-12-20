33 млн голодающих: в Бразилии в преддверии Рождества раздают еду

«Рождество без голода» – так называется постоянная благотворительная кампания в Бразилии. Некоммерческая организация «Гражданское действие» из..
Дата загрузки: 2022-12-20
Её глава отмечает, что голод в Бразилии достиг беспрецедентных масштабов.
[Родригу Афонсу, директор общественной организации]:
«33 миллиона голодающих и 125 миллионов бразильцев, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности. Это почти 60% населения».
В 2021 году организация раздала 1500 тонн продовольствия 150 тысячам семей. В этом году цифра выше.
[Ангела Мария Кассиану, волонтёр]:
«У меня тоже не очень хорошие условия. Я уличный торговец, много работаю. Но я всё же могу выделить немного времени, чтобы помочь другим».
Для многих безработных это большая поддержка.
[Жоау Альвареш да Кошта, безработный]:
«С этим пожертвованием еды я смогу продержаться здесь до конца года. Мне будет достаточно».
Наборы включают бобы, рис, муку, масло и другие продукты длительного хранения.
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