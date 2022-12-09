Больше не в клетке: в Албании спасли медведя, которого 24 года держали при ресторане

Знакомьтесь, это медведь по кличке Марк. За решёткой вы его видите в последний раз. В этой..
Дата загрузки: 2022-12-09
В прошлом году у заведения сменился владелец. Он решил передать зверя благотворительной организации «Четыре лапы».
[Магдалена Шерк-Треттин, сотрудница организации «Четыре лапы»]:
«Марк родился в 98-м году. Ему 24 года. Когда он был детёнышем, его посадили в клетку. Кроме неё все эти годы он ничего не видел».
Албанец Мисир ухаживал за медведем последние четыре года. Говорит, что ему грустно расставаться с Марком, да и клиенты будут по нему скучать.
Тем временем медведь отправился в новый дом – в Австрию. Там его поселят в специальном приюте.
Организация «Четыре лапы» спасла уже 12 медведей в Албании и 16 в Косово. Но активисты говорят, что угроза для животных в этих странах сохраняется. Причина – в несовершенном законодательстве.
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