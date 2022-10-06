Автобус упал в ущелье в Индии: 25 погибших

Трагедия в Индии. На севере страны автобус, везущий гостей свадебной церемонии, сорвался в глубокое ущелье. Погибло,..

Трагедия в Индии. На севере страны автобус, везущий гостей свадебной церемонии, сорвался в глубокое ущелье. Погибло, по меньшей мере, 25 человек.

Выживших отправили в больницу.

[Джайпал Неги, пассажир]:

«Автобус потерял управление и упал с обрыва. Я услышал звук и понял, что что-то сломалось; я сидел спереди. Что было дальше, не помню». [Ашок Кумар, глава полиции Уттаракханда]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В автобусе было 45-47 человек, мы спасли 20. Спасательная операция шла всю ночь. 20 человек отправили в больницу. Из них трое в критическом состоянии».

Инцидент произошёл в городе Паури штата Уттаракханд. Глубина ущелья – около 500 метров.

[Сватантра Кумар Сингх, начальник полиции Саридвара]:

«Автобус ехал из Лалдханга, в нём было более 40 человек, включая женщин и детей. Инцидент произошёл в Рикникхале».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своём «Твиттер» пообещал, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

По статистике дороги Индии – самые смертоносные в мире. Они, как правило, в плохом состоянии, водители необучены, а автомобили не проходят современные краш-тесты. И всё это никто не отслеживает.

Всего несколько дней назад в другом ДТП в городе Канпур также погибло не менее 26 человек. Там перевернулся и упал в воду трактор, на котором ехали паломники.

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