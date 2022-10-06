Десятки австралийцев проводят дни, с увлечением перебирая груды мелких камней. Это отходы горного производства с месторождения..

«Поохотиться» за костями динозавров: австралийцев приобщают к исследованиям

Десятки австралийцев проводят дни, с увлечением перебирая груды мелких камней. Это отходы горного производства с месторождения опалов в Новом Южном Уэльсе. Сюда приезжают со всей Австралии палеонтологи-любители. Учёные дают им возможность «поохотиться» за костями динозавров.

[Дженни Браммолл, палеонтолог]:

«Мы объясняем, что искать. Потом люди перебирают камни и постоянно делают открытия. И тогда слышно, как кто-нибудь кричит: «Кость!»»

Первые окаменелости динозавров здесь нашли только в нынешнем столетии. Теперь палеонтологи надеются, что волонтёры помогут сделать больше открытий.

[Тим Фрауэнфельд, волонтёр и студент]:

«Впервые я приехал сюда в 2014 году и сразу нашёл зуб динозавра. Тогда я решил, что хочу изучать палеонтологию».

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Между добровольцами конкуренции нет. У всех общая цель – помочь науке.

[Дженни Хэпгуд, волонтёр]:

«Неважно, сделаю ли я открытие. Если другие что-то находят, я тоже рада».

Самые важные находки, такие как эта кость пальца ноги динозавра, передадут исследовательскому центру для дальнейшего изучения.

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