Жертвенный ягуар и морские звёзды: новое открытие сделали в Темпло Майор в Мексике

Это новая находка мексиканских археологов. Прямо в центре Мехико под землёй они обнаружили ритуальные подношения ацтеков...

Это новая находка мексиканских археологов. Прямо в центре Мехико под землёй они обнаружили ритуальные подношения ацтеков. Раскопки проходят в Темпло Майор, где когда-то были сосредоточены культовые сооружения Теночтитлана.

Учёные нашли три камеры. Одну уже вскрыли. В ней лежат останки ягуара, принесённого в жертву. Также повсюду разложены десятки морских звёзд и кораллов.

[Леонардо Лопес Лухан, археолог]:

«Ацтеки приносили в жертву грозных хищников. Их одевали как воинов, надевали на них оружие, военные знаки отличия, а затем хоронили, проводя большие публичные церемонии. На них присутствовали, наверное, тысячи людей».

По мнению археологов, такие церемонии были не только религиозным культом, но и демонстрацией военной силы. Ацтеки покоряли соседние государства и облагали их данью.

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Жертвенное захоронение датируется примерно XV веком. В то время правил император Ауисотль, который значительно расширил границы Теночтитлана. Он умер в 1502 году, и его тело сожгли на костре. Археологи пока не нашли прах императора, как, впрочем, не нашли ни одного царского захоронения в Темпло Майор. Однако они надеются, что в этот раз повезёт больше.

[Леонардо Лопес Лухан, археолог]:

«Мы понимаем, что под останками ягуара находится что-то очень важное. Что же это может быть? Не знаю, может быть, маска, драгоценность или урна с прахом, которую мы ищем, а, возможно, и что-то другое. Но, несомненно, ягуар защищает этот предмет. И, добравшись до него, мы раскроем эту тайну».

В ближайшие недели учёные вскроют две другие камеры. А вот узнать, что находится под останками жертвенного ягуара, можно будет только через год. Раскопки – процесс медленный и ответственный.

[Мигель Баэс, археолог]:

«Каждый из 4000 найденных предметов оставлен по определённой причине. Поэтому мы не можем просто забрать что-то, не получив всех данных о каждом предмете».

Город-государство Теночтитлан был основан в 1325 году. Через 200 лет после этого его разрушили испанские конкистадоры, и ацтекская империя перестала существовать.

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