«Худшее ещё впереди»: МВФ прогнозирует спад мировой экономики в 2023 году

Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз глобального экономического роста на 2023 год в сторону понижения. Главными..
Дата загрузки: 2022-10-12
По данным МВФ, в следующем году ситуация может стать значительно хуже. Примерно в трети стран начнётся экономический спад.
[Пьер-Оливье Гуринша, главный экономист МВФ]:
«В трёх крупнейших экономиках – США, Китая и еврозоны – будет продолжаться застой. Если коротко, то худшее ещё впереди. В 2023 году многие ощутят себя в условиях рецессии. Зима 2022 года будет сложной, но зима 2023 будет ещё хуже».
Главный экономист МВФ предупредил, что нужно срочно решать проблемы с дефицитом бюджета, с которыми сталкиваются развивающиеся страны.
Это первая за три года физическая встреча, которую ежегодно проводят Международный валютный фонд и Всемирный банк. До этого её из-за пандемии проводили онлайн.
Между тем, доллар вырос до нового 24-летнего максимума по отношению к иене. Так трейдеры приготовились к данным по инфляции в США и их влиянию на дальнейшее повышение ставок Федерального резерва.
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